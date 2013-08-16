Россия будет возвращать Roshen на свой рынок по «сырному» сценарию
Роспотребнадзор обследует заводы Roshen, после чего начнется возврат кондитерских изделий из Украины на рынок РФ.
Претензии к Roshen у российской стороны по-прежнему остаются.
Как сообщает РИА Новости, об этом глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал журналистам после переговоров с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком.
"Те претензии, которые на момент закрытия (рынка РФ для ввоза конфет Roshen) были, они остались", - сказал Онищенко.
Он напомнил, что 90% проб конфет, которые проверил Роспотребнадзор, не соответствовали заявленным на упаковке параметрам.
"По липецкому заводу (Roshen) у нас нет вопросов. Это гарантированно. Это говорит о том, что здесь не хулиганят с технологией", - добавил глава Роспотребнадзора.
По его словам, по фабрике Roshen в Литве также практически не зафиксировано нарушений.
Роспотребнадзор обследует заводы Roshen, после чего начнется возврат кондитерских изделий из Украины на рынок РФ.
Роспотребнадзор в конце июля запретил ввоз в РФ кондитерских изделий Roshen после того, как отобрал в торговых сетях Москвы продукцию четырех фабрик компании и выявил нарушения по качеству.
По словам Онищенко, Роспотребнадзор также аккредитует пять украинских лабораторий, которые будут контролировать продукцию перед поставками в Россию.
По теме: Россия припомнила Украине «сырную» войну: год целый в ладушки играли
Возврат будет проходить по той же схеме, что и в ситуации с украинскими сырами, то есть на первоначальном этапе российской стороной будет контролироваться каждая поступающая партия, пояснил он.
Как сообщал УНИАН, 29 июля Онищенко заявил о введении запрета на поставки в Россию продукции Roshen.
30 июля Роспотребнадзор заявил о выявлении в продукции Roshen бензапирена, обладающего канцерогенными свойствами.
31 июля Роспотребнадзор уведомил Федеральную таможенную службу РФ (ФТС) о запрете на поставки на территорию РФ продукции четырех фабрик Roshen.
6 августа Роспотребнадзор сообщил, что основной претензией к кондитерским изделиям Roshen является невыполнение законодательства в сфере защиты прав потребителей, в частности, несоответствие информации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке. Проверку качества изделий Roshen уже провели Беларусь, Молдова, Таджикистан и Казахстан, однако санитарные службы этих стран никаких нарушений не выявили.