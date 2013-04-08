«Свобода» открыла партийное интернет-радио

Об этом в Харькове корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Украины от ВО «Свобода» Игорь Швайка.

По его словам, открытый сегодня партийный радиоканал будет иметь прежде всего информационный контент. Радио, редакция которого находится в Харькове, будет вести круглосуточное вещание исключительно на украинском языке.

«Главная задача, которую мы сейчас ставим, – это программы публицистические, религиозные, журналистские, студенческие, любые другие, плюс обязательно лента новостей. Это музыка, которая чередуется с регулярными выпусками новостей, и в первую очередь - информационный канал», - отметил И.Швайка.

Депутат подчеркнул, что радио «Голос свободы» является всеукраинским партийным медиа-ресурсом.