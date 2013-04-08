«Свобода» открыла партийное интернет-радио
Всеукраинское объединение «Свобода» сегодня в Харькове открыло общепартийное интернет-радио «Голос свободы».
Об этом в Харькове корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат Украины от ВО «Свобода» Игорь Швайка.
По его словам, открытый сегодня партийный радиоканал будет иметь прежде всего информационный контент. Радио, редакция которого находится в Харькове, будет вести круглосуточное вещание исключительно на украинском языке.
«Главная задача, которую мы сейчас ставим, – это программы публицистические, религиозные, журналистские, студенческие, любые другие, плюс обязательно лента новостей. Это музыка, которая чередуется с регулярными выпусками новостей, и в первую очередь - информационный канал», - отметил И.Швайка.
Депутат подчеркнул, что радио «Голос свободы» является всеукраинским партийным медиа-ресурсом.