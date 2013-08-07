Президент Польши пошутил по поводу «яичного теракта» в Луцке

Президент Польши Бронислав Коморовский пошутил по поводу инцидента, который произошел с ним в в украинском Луцке в прошлом месяце, заявив, что готов "рискнуть и с дюжиной яиц" ради хороших отношений с Украиной.

Об этом сообщает Украинская служба Польского радио.

"Это был самый маленький из «проколов» охраны, которые можно было бы себе представить, и то на выступлениях, в гостях", - сказал Президент, комментируя рапорт польского МВД относительно этого инцидента.

"Во имя политики примирения с соседями, в данном случае с украинским соседом, можно было рискнуть и с дюжиной яиц", - это я говорю с улыбкой ", - сказал Коморовский.

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Напомним, министерство внутренних дел Польши, которому подконтрольна специальная служба BOR, занимающаяся охраной высших должностных лиц в стране, сразу после инцидента заявила о том, что охрана Коморовского допустила ошибки.

Одновременно в первом сообщении Польское МВД указало на возможную совместную ответственность за этот случай с украинскими правоохранителями.

Вчера МВД обнародовало очередное сообщение, в котором по итогам служебного расследования отметило "ошибки в учениях и некоторых процедурах" охранников BOR, которые должны быть исправлены.