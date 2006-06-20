Ющенко попросил Туркменбаши принять Плачкова

Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО и Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ в ходе состоявшегося вечером в понедельник, 19 июня, телефонного разговора обсудили важнейшие аспекты туркменско-украинских отношений, в том числе вопросы взаиморасчетов за поставленный ранее туркменский природный газ.

Как передает Turkmenistan.ru со ссылкой на пресс-службу главы туркменского государства, в ходе беседы было выражено обоюдное желание всемерно расширять и укреплять межгосударственные торгово-экономические связи, в частности, в области поставок туркменского природного газа на обозримую перспективу, разработки углеводородных ресурсов шельфа Каспия и т.д.

Во время разговора В.ЮЩЕНКО высказал просьбу С.НИЯЗОВУ принять министра топлива и энергетики Украины Ивана ПЛАЧКОВА, который планирует направиться в Ашхабад для переговоров в министерстве нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркмении.

Также во время разговора президенты достигли договоренности о встрече во второй половине текущего года для согласования основных направлений дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Пресс-служба Президента Украины пока не обнародовала информации об этом телефонном разговоре В.ЮЩЕНКО и С.НИЯЗОВА.

Как сообщал УНИАН, 14 июня И.ПЛАЧКОВ сообщил, что Украина готовится к обеспечению действия контракта для получения туркменского газа во втором полугодии. По его словам, на сегодня контракт Украины с Туркменистаном о поставке в 2006 году 40 млрд. кубометров природного газа по цене 50 долларов за 1 тыс. кубометров в первом полугодии, и по 60 долларов за 1 тыс. кубометров во втором полугодии - не действует. С начала года газ не поставлялся туркменской стороной.

В то же время, отметил И.ПЛАЧКОВ, продолжается подготовка к обеспечению действия этого контракта с тем, чтобы во втором полугодии не менее 10-12 млрд. кубометров газа поступили в Украину по ранее договоренной цене. То есть, как уточнил министр, цена не должна быть выше 60 долларов, поскольку, в ином случае, на украинской границе он будет стоить дороже 95 долл. (цена, по которой "Нафтогаз" покупает газ у "РосУкрЭнерго").

Министр сообщил, что на сегодня НАК «Нафтогаз Украины» должен Туркменистану за полученный в 2003-2005 годах газ 64,2 млн. долларов США. На эту сумму должно быть поставлено оборудование. Сейчас согласовывается график поставок трубной продукции. Эти поставки планируется осуществить до сентября, максимум, - октября этого года, «и таким образом у нас не будет долгов перед Туркменистаном», добавил И.ПЛАЧКОВ.

19 июня пресс-секретарь министра топлива и энергетики Украины Лилия КЛОЧКО сообщила, что дата визита украинской делегации в Туркменистан пока не определена. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что 20 июня состоится визит правительственной украинской делегации во главе с министром топлива и энергетики Украины И.ПЛАЧКОВЫМ в Ашхабад для проведения «газовых переговоров».

В конце прошлой недели президент Туркменистана Сапармурат НИЯЗОВ заявил о намерении в ближайшее время подписать контракт на поставку туркменского природного газа в Россию до конца 2006 года.

19 июня состоялись переговоры между С.НИЯЗОВЫМ и главой правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ. На встрече обсуждалась возможность закупки в Туркменистана дополнительных объемов газа в 2006 году, а также планируемые объемы поставки туркменского газа в 2007 и 2008 годах. По итогам встречи была достигнута договоренность продолжить переговоры в ближайшее время. В декабре 2005 года в ходе визита Алексея Миллера в Туркменистан стороны договорились увеличить объем поставок газа «Газпрому» в 2006 году до 30 миллиардов кубометров. С 1 января 2006 год цена на природный газ определена на уровне 65 долларов США за 1000 кубометров.