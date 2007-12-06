В НУ-НС говорят, что сегодня за Тимошенко-премьера голосовать нельзя

Сегодня Верховная Рада не может рассматривать представление Президента Украины о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины. Об этом в интервью журналистам сказал народный депутат, член фракции "Наша Украина-Народная Самооборона" Роман Зварич, сообщает пресс-служба блока.

Отвечая на вопрос, может ли сегодня ВР рассмотреть это представление, он ответил: «Нет. Потому что регламент Верховной Рады предусматривает перечень вопросов, которые должны быть исчерпаны».

В то же время Зварич отметил, что повестка дня может быть изменена, но для этого необходимо, чтобы за соответствующее решение проголосовало не меньше 226 народных депутатов.