Повторные выборы городского председателя в Броварах. Пресс-конференция

20 июня в 13-00 в УНИАН состоится пресс-конференция при участии действующего городского председателя г. Бровары Виктора Антоненко на тему: “Повторные выборы городского председателя в Броварах 18 июня состоялись – об этом проголосовали на заседании городской ТИК”. Действующий городской председатель Виктор Антоненко подтвердил свою победу на предыдущих выборах 26 марта, опередив своего ближайшего оппонента почти с тем же результатом - на 5% (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).