В «Батькивщине» предлагают дать заключенным компьютеры

Текст соответствующего законопроекта размещен на сайте ВР.

Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 59, 99, 107, 110 Уголовного исполнительного кодекса, которыми устанавливаются права приговоренных к лишению свободы иметь при себе портативные персональные компьютеры и аксессуары к ним, пользоваться доступом к Интернету и электронной почтой при условии, что пользование доступом Интернета оплачивается из личных средств осужденных.

В частности, изменениями к статье 110 предлагается установить, что осужденным предоставляется право на телефонные разговоры, без ограничения количества под контролем администрации, а также право пользоваться Интернетом. Телефонные разговоры и пользование Интернетом оплачиваются из личных средств осужденных.

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Авторы законопроекта отмечают, что воспитание законопослушного гражданина и полноценного члена общества в учреждениях исполнения наказаний невозможно в условиях, когда социальные связи осужденного ограничены.

Предоставляя возможность заключенным сохранять контакты с внешним миром с помощью современных информационных технологий, можно мотивировать их к перевоспитанию, помочь понять, что общество не отвернулось от них, убеждены авторы законопроекта.

В объяснительной записке говорится, что мировой опыт демонстрирует эффективность использования компьютеров и средств связи для воспитания лиц, отбывающих наказание. Так, использование Интернета, электронной почты под надзором допускается в США в 49 коррекционных учреждениях, а также в 5 канадских провинциях. Воспитание с помощью компьютеров также осуществляется в некоторых тюрьмах Австралии и Румынии, в Великобритании осужденным дают игровые консоли для развития памяти и логического мышления. В Норвегии все заключенные имеют доступ к Интернету даже в камерах, в Азербайджане анонсирован правительственный законопроект о разрешении на использование Интернета в тюрьмах.

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"Хотя в Украине заключенным сейчас запрещено иметь мобильные телефоны, смартфоны и компьютеры, на практике им удается пользоваться такими устройствами в тюрьмах, поскольку всем понятно, что это неотъемлемые атрибуты современной цивилизации, поэтому архаичные запреты на использование информационных технологий в учреждениях исполнения наказаний становятся не более чем фактором усиления коррупции в пенитенциарной системе", - говорится в объяснительной записке.