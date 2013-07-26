Герман предлагает повысить соцзащиту священников

Об этом в комментарии УНИАН сообщила народный депутат Украины Анна Герман.

Она рассказала, что в парламенте межфракционное объединение “За содействие свободе совести” разработало пакет законопроектов, которые изменят отношения между Церковью и государством.

Впервые в истории Украины “с принятием закона священнослужитель будет социально защищен, потому что до сих пор священнослужитель будто не существовал в этом государстве, он не имел ни пенсии, ни другой социальной защиты”, сказала Герман.

Среди прочего речь идет о признании дипломов духовных семинарий. “Ранее диплом о высшем богословском образовании не приравнивался к высшему образованию в Украине, хотя это образование очень качественное, возможно, более качественное от многих наших университетов”, - сказала Герман.

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Также в пакете законопроектов предлагается изменить отношения между Церковью и школьными учреждениями, в частности, предлагается предусмотреть возможность влияния родителей на введение уроков религии.

“Я думаю, мы начали очень интересную реформу в отношениях государства и Церкви, мы ломаем советские стереотипы”, - сказала Герман.