Миллер затра в Киев не приедет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко.

“У нас нет такой информации (о переговорах по газу). Во всяком случае, визит главы “Газпрома” не планировался”, - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН 23 июля со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой визита в Украину Президента РФ Владимира Путина, Миллер может быть включен в состав российской делегации, которая 27 июля посетит Киев в рамках торжеств по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.

В то же время в департаменте по информационной политике «Газпрома» отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию. «Официально мы не комментируем эту информацию», - сказал сотрудник компании.