Бессмертный назвал два спорных вопроса в переговорах

Представители «Нашей Украины» отрицают заявления о затягивании времени в процессе создания парламентской коалиции и высказывают убеждение, что она будет создана в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам лидер фракции “Наша Украина” Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что политсовет блока «Наша Украина» и все органы партии “Народный Союз Наша Украина” высказались за “помаранчевую” коалицию.

Он отметил, что сейчас идет поиск «сложных вещей, которые касаются НАТО и силовых структур в Украине, я имею в виду МВД (речь идет о механизме назначения министра внутренних дел)». Р.БЕССМЕРТНЫЙ добавил, что сложность этого процесса заставляет все время искать компромиссные формулировки. «Если сегодня садились за стол переговоров, у нас было четыре проблемных пункта, то сегодня мы оставили две проблемы, и там половинка», - сказал он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что не стоит драматизировать ситуацию, а нужно просто работать над конкретными предложениями, над конкретными планами действий. На вопрос, будет создана демократическая коалиция, или нет, он ответил: «Конечно». Он выразил надежду, что такая коалиция будет сформирована.

Как известно, проведение консультаций между Партией регионов и «Нашей Украиной» сегодня не планируется.

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвинила “Нашу Украину” в искусственном затягивании процесса создания коалиции.