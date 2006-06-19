Тимошенко заявляет, что “Наша Украина” тянет время

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет “Нашу Украину” в искусственном затягивании процесса создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам после очередного раунда переговоров Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что сегодняшняя встреча еще раз подтвердила, что просто тянется время.

«Я считаю, что на сегодняшний день те вопросы, которые поднимались сейчас на переговорах, это в десятый раз возвращение к вопросу НАТО, и уже в который раз оно было согласовано – я не вижу разногласий в формулировках. Еще раз был поднят вопрос о министре внутренних дел, но вопрос полностью Конституцией определен, и разногласий здесь просто не может быть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что БЮТ и СПУ согласились на предложение «Нашей Украины» о создании Национального бюро расследования, которое сбалансирует то, что министра внутренних дел будет назначать коалиция. В то же время, по ее словам, был затронут новый вопрос о нецелесообразности утверждения правительственной программы. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что неутверждение программы правительства прямо противоречит Конституции.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что ни один вопрос не стоит вообще ничего – там проблем не существует и просто идет оттягивание времени. «Я еще раз хочу заявить, что наша политическая сила на этом совещании абсолютно продемонстрировала, что у нас нет разногласий, мы двигаемся к предварительно достигнутым договоренностям, и мы готовы подписывать соглашение и сегодня, и завтра – у нас нет претензий к этому коалиционному соглашению», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО еще раз подчеркнула, что ключевой проблемой, почему эти переговоры так затягиваются, является то, что «Наша Украина» еще просто не приняла решения, с кем она – с демократической коалицией или с Партией регионов. «И собственно потому, что они еще не приняли такого политического решения, вместе с Президентом сегодня идет просто искусственное затягивание времени. Я не вижу никакого здравого смысла в том, чтобы и дальше затягивать», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что БЮТ требует завтра подписать соглашение и объявить об этом в парламенте. Она сказала, что для этого есть стопроцентные шансы. «По мне, так стопроцентные шансы подписать это соглашение”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.