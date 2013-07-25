Янукович выразил соболезнования Королю Испании

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«С большой скорбью в Украине восприняли весть о человеческих жертвах в результате аварии поезда вблизи города Сантьяго-де-Компостела автономной области Галисия», - отметил глава государства в соболезновании

Янукович от имени народа Украины и от себя лично выразил Королю Испании и семьям погибших глубокие соболезнования, а также передал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, в поезде, следовавшем 24 июля из Мадрида в Ферроль на северо-западе Испании, ехали 218 пассажиров. В 20.41 по местному времени поезд из восьми вагонов и двух локомотивов сошел с рельсов на расстоянии 4 км от станции административного центра Галисии - Сантьяго-де-Компостела.

По данным испанской газеты "Мундо", машинист поезда превысил предельно допустимую скорость.

Количество жертв катастрофы составляет 77 лиц. Еще 143 человека ранено.