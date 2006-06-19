Социалисты отказываются от комментариев
18:22, 19 июня 2006Политика
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Цушко сказал, что “все будет хорошо”
Социалисты отказались комментировать результаты переговоров о создании парламентской коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на просьбу журналистов прокомментировать ход переговоров, представитель СПУ Иосиф ВИНСКИЙ подчеркнул, что социалисты договорились не комментировать.
На уточняющий вопрос, в чем причина, И.ВИНСКИЙ отметил, что причина в «Нашей Украине».
В то же время другой представитель СПУ Василий ЦУШКО сказал журналистам, что “все будет хорошо”.
Как сообщал УНИАН, сегодня завершился очередной раунд переговоров о создании коалиции между “Нашей Украиной”, БЮТ и СПУ.
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