Социалисты отказываются от комментариев

Социалисты отказались комментировать результаты переговоров о создании парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на просьбу журналистов прокомментировать ход переговоров, представитель СПУ Иосиф ВИНСКИЙ подчеркнул, что социалисты договорились не комментировать.

На уточняющий вопрос, в чем причина, И.ВИНСКИЙ отметил, что причина в «Нашей Украине».

В то же время другой представитель СПУ Василий ЦУШКО сказал журналистам, что “все будет хорошо”.

Как сообщал УНИАН, сегодня завершился очередной раунд переговоров о создании коалиции между “Нашей Украиной”, БЮТ и СПУ.