Переговоры “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ завершились успешно
18:18, 19 июня 2006Политика
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Об этом заявил Томенко
Сегодняшние переговоры “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ о создании коалиции завершились успешно, заявил один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО и выразил надежду, что завтра можно будет подписать коалиционное соглашение.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отметив, что “согласовали все, что можно было согласовать”.
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