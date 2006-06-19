Переговоры “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ завершились успешно

Сегодняшние переговоры “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ о создании коалиции завершились успешно, заявил один из лидеров Блока Юлии Тимошенко Николай ТОМЕНКО и выразил надежду, что завтра можно будет подписать коалиционное соглашение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отметив, что “согласовали все, что можно было согласовать”.