Янукович готов отдать ”Нашей Украине” должность премьера

Партия регионов готова на компромиссы при формировании коалиции с «Нашей Украиной» по вопросу должности премьер-министра, сказал в интервью интернет-изданию «ForUm» лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

«И не считаясь с тем, что, как победитель на парламентских выборах, Партия регионов имеет право на пост премьер-министра, мы сегодня сознаем необходимость компромисса, если он нужен для оформления коалиции, которая может и станет наиболее эффективным механизмом объединения страны» - сказал он.

По словам лидера партии, «есть цели в жизни и политике, которые стоят компромиссов». Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, «такой целью для нас является ныне улучшение жизни народа». Он подчеркнул, что Партия регионов шла на выборы с этим лозунгом.

«Люди знают, что мы всегда держим слово. И для того, чтобы в самом деле сделать возможным эффективное функционирование государственной власти, которая должна заработать для немедленного решения насущных проблем общества, мы готовы заплатить эту цену», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.