Тимошенко не устраивает работа МВД

Блок Юлии Тимошенко не доволен работой Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Работа МВД не устраивает БЮТ», - сказала она.

По ее словам, лозунг «Бандиты должны сидеть в тюрьмах» заменили лозунгом «Все эти бандиты опять должны сидеть в кабинетах высоких должностных лиц».

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что не может с этим согласиться. По ее мнению, сегодня в силовых структурах происходит политический размен, и опять «закон для всех, а отдельные правила - для политических друзей».

По ее словам, она хотела бы убрать все кулуарные, теневые влияния и сделать силовые структуры теми органами, которые наводят в Украине реальный порядок, а не его имитируют.