Тимошенко не устраивает работа МВД
Лидер БЮТ считает, что произошла подмена лозунгов
Блок Юлии Тимошенко не доволен работой Министерства внутренних дел Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.
«Работа МВД не устраивает БЮТ», - сказала она.
По ее словам, лозунг «Бандиты должны сидеть в тюрьмах» заменили лозунгом «Все эти бандиты опять должны сидеть в кабинетах высоких должностных лиц».
Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что не может с этим согласиться. По ее мнению, сегодня в силовых структурах происходит политический размен, и опять «закон для всех, а отдельные правила - для политических друзей».
По ее словам, она хотела бы убрать все кулуарные, теневые влияния и сделать силовые структуры теми органами, которые наводят в Украине реальный порядок, а не его имитируют.