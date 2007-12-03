Тимошенко дала честное слово, что выпросит еще один орден для Колесникова
Политик сравнила регионала со Штирлицем
Размышления лидера БЮТ Юлии Тимошенко на тему тайны ордена "За заслуги ІІ степени", который согласно с указу Президента Виктора Ющенко получил регионал Борис Колесников, опубликовала Украинская правда в рубрике “Колонка автора”.
Тимошенко не устроила официальная версия относительно достижений новоиспеченного орденоносца, и она нашла свои 7 причин, за что можно было бы наградить Колесникова.
“- за то, что лично привел на досрочные выборы Партию регионов и уговорил на это Януковича и Ахметова. Эти выборы Партия регионов вместе с сателлитами бездарно проиграла, - пишет лидер БЮТ.
- за то, что таким способом убрал из парламента Мороза;
- за гениальное управление Центральным избирательным штабом ПР, в результате чего Партия регионов потеряла полторы сотни тысяч голосов избирателей;
- за телевизионную рекламную кампанию партии, из-за которой телевизоры в выключали даже в Енакиево;
- за полный и безусловный провал кампании подкупа депутатов демократических фракций;
- за то что убедил Партию регионов прийти в парламент и принести присягу;
- за творческое содействие расколу в Партии регионов по линии Ахметов-Янукович”
Тимошенко также пообещала сегодня, на съезде Блока ее имени просить делегатов вручить еще одну награду Борису Колесникову. “У нас также есть партийный орден”, - уточнила Тимошенко и добавила: “Честное слово, буду просить делегатов...”
“Он таки ее заслужил, - уверена лидер БЮТ. - В официальном представлении напишем – за то, что хороший парень. А вручим где-то на конспиративной квартире, чтобы Борис дальше мог продолжать свое "славное дело". Последний пассаж Тимошенко объяснила тем, что официальная формулировка награждения Колесникова в указе Ющенко ("За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украины, весомые достижения в трудовой деятельности, многолетний добросовестный труд" – ред.) вызывает у нее ассоциации с фильмом "Семнадцать мгновений весны". И со Штирлицем, которого “тоже награждали в Москве, но так чтобы немцы не узнали, потому что очень бы ругались”.