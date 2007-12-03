Тимошенко дала честное слово, что выпросит еще один орден для Колесникова

Размышления лидера БЮТ Юлии Тимошенко на тему тайны ордена "За заслуги ІІ степени", который согласно с указу Президента Виктора Ющенко получил регионал Борис Колесников, опубликовала Украинская правда в рубрике “Колонка автора”.

Тимошенко не устроила официальная версия относительно достижений новоиспеченного орденоносца, и она нашла свои 7 причин, за что можно было бы наградить Колесникова.

“- за то, что лично привел на досрочные выборы Партию регионов и уговорил на это Януковича и Ахметова. Эти выборы Партия регионов вместе с сателлитами бездарно проиграла, - пишет лидер БЮТ.

- за то, что таким способом убрал из парламента Мороза;

- за гениальное управление Центральным избирательным штабом ПР, в результате чего Партия регионов потеряла полторы сотни тысяч голосов избирателей;

- за телевизионную рекламную кампанию партии, из-за которой телевизоры в выключали даже в Енакиево;

- за полный и безусловный провал кампании подкупа депутатов демократических фракций;

- за то что убедил Партию регионов прийти в парламент и принести присягу;

- за творческое содействие расколу в Партии регионов по линии Ахметов-Янукович”

Тимошенко также пообещала сегодня, на съезде Блока ее имени просить делегатов вручить еще одну награду Борису Колесникову. “У нас также есть партийный орден”, - уточнила Тимошенко и добавила: “Честное слово, буду просить делегатов...”

“Он таки ее заслужил, - уверена лидер БЮТ. - В официальном представлении напишем – за то, что хороший парень. А вручим где-то на конспиративной квартире, чтобы Борис дальше мог продолжать свое "славное дело". Последний пассаж Тимошенко объяснила тем, что официальная формулировка награждения Колесникова в указе Ющенко ("За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое и культурное развитие Украины, весомые достижения в трудовой деятельности, многолетний добросовестный труд" – ред.) вызывает у нее ассоциации с фильмом "Семнадцать мгновений весны". И со Штирлицем, которого “тоже награждали в Москве, но так чтобы немцы не узнали, потому что очень бы ругались”.