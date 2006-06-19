Ющенко сделает сегодня выбор

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что исключительно от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО сейчас зависит, какой будет парламентская коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня журналистам на пресс-конференции.

По ее словам, ей известно, что сегодня перед Президентом положили два варианта соглашения о парламентской коалиции: один – о помаранчевой коалиции, другой – коалиции «Нашей Украины с Партией регионов.

Ю.ТИМОШНКО сказала, что согласно информации достоверного источника из «Нашей Украины», эти два соглашения почти ничем не отличаются.

По словам лидера БЮТ, сегодня Президент должен сделать свой выбор. Она также добавила, что на 12.00 была запланирована встреча представителей «Нашей Украины», БЮТ и СПУ с Президентом, однако эта встреча не состоялась.

«Президент несет полную ответственность за создание коалиции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.