Тимошенко обратилась к нашеукраинцам перед их политсоветом
15:33, 19 июня 2006Политика
1384 0
Политсовет назначен на 16.00
Сегодня в 16.00 по улице Спасской в Киеве в офисе блока «Наша Украина» состоится расширенный политсовет «Нашей Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.
Ю.ТИМОШЕНКО призвала всех членов политсовета не «поддаваться на провокации и не принимать решения о создании коалиции с Партией регионов».
Она также добавила, что «они могут сдать «Нашу Украину», но они не должны сдать Украину».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter