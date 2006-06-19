Тимошенко обратилась к нашеукраинцам перед их политсоветом

Сегодня в 16.00 по улице Спасской в Киеве в офисе блока «Наша Украина» состоится расширенный политсовет «Нашей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала всех членов политсовета не «поддаваться на провокации и не принимать решения о создании коалиции с Партией регионов».

Она также добавила, что «они могут сдать «Нашу Украину», но они не должны сдать Украину».