Ющенко рассказал британцам о будущем украинском премьере

Новое правительство Украины будет образовано в конституционные сроки, в середине июля, а премьер-министром должно быть лицо, отдаленное от финансовых и олигархических групп. О таких ожиданиях рассказал в интервью британскому изданию "The Observer" Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Премьером должен стать политик, который будет служить интересам народа, а не отдельной промышленной группе. Это должно быть лицо, равной мерой отдаленное, как от финансовых, так и олигархических групп влияния», - сказал украинский лидер.

По словам В.ЮЩЕНКО, украинцы «начали понимать, что демократия - это хорошо для их кармана», и подчеркнул, что в прошлом году доходы населения возросли на 20%, а в этом году планируется рост на 24%.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина за почти 2 года после «помаранчевой революции» продвинулась по пути демократии и уже не является постсоветской республикой, а страной, которая строит демократическое общество. Он предостерег, что это тяжелый процесс, и нужно учитывать наличие старого управленческого аппарата, а новая власть учится работать в условиях открытости, прозрачности и контроля со стороны общества и масс-медиа.

Также Президент заверил, что Украина открыта для инвестиций. Он обратил внимание на большой потенциал Украины для иностранных инвесторов.

Со своей стороны британская газета отмечает, что длящийся процесс формирования украинского правительства свидетельствует, что системные радикальные реформы в стране не реализованы. Издание пишет, что в Украину в прошлом году поступило 7,4 млрд. дол. непосредственных иностранных инвестиций, но 28% граждан живет в бедности, тогда как олигархи, которые разбогатели на номенклатурной приватизации, контролируют целые сектора экономики, также проблемой является бюрократия, коррупция, законодательная неурегулированность многих вопросов.