Янукович нашел взаимопонимание с ”Нашей Украиной” в важнейшем

Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Партия регионов и "Наша Украина" “нашли понимание в важнейшем”.

В частности, лидер Партии регионов в интервью Интернет-изданию “Форум” заявил, что сегодня, как и раньше, «мы предлагаем партнерство в решении проблем, стоящих перед страной». По его словам, «такое партнерство будет действием исторического масштаба. Конкретно – мы предлагаем объединение с «Нашей Украиной» для экстренного решения неотложных вопросов и проблем людей».

На вопрос, означает ли это, что Партия регионов и “Наша Украина” уже нашли понимание в вопросе распределения должностей, В.ЯНУКОВИЧ отметил: “Мы нашли понимание в важнейшем – в том, что и как нужно немедленно делать для страны. Мы определили приоритеты в экономической политике, в подходах к развитию внешней и внутренней политики, в решении общественных проблем. Это я считаю главным. Как эффективно работать для народа, а не как делить портфели – вот что стоит на первом месте в деятельности действительно ответственных политиков”.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он чувствует, что “именно такие подходы близки также нашим партнерам, с которыми мы будем создавать коалицию. Убежден – именно такая позиция является тем фундаментом, на котором можно строить стабильность в государстве. И именно с такого старта должны начинать сотрудничество политики с государственным мышлением”.