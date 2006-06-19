Варианты завтрашнего заседания ВР

Если завтра не будет создана коалиция, то в работе Верховной Рады Украины может быть снова объявлен перерыв, сказал журналистам член Временного президиума Верховной Рады Украины Иван БОКИЙ (фракция СПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, во вторник на пленарном заседании ВР будет выделено 30 минут для выступления лидеров фракций с заявлениями. Как сказал И.БОКИЙ, если завтра не поступит заявление о создании коалиции, то будет проблематично дальше продолжать заседание парламента. «Без создания коалиции заседания ВР продолжать очень тяжело», - сказал он.

По словам депутата, без избрания руководства ВР принимать решения нецелесообразно.

И.БОКИЙ отметил, что завтра утреннее заседание парламента будет вести он как представитель СПУ во Временном президиуме ВР.

Как напомнил И.БОКИЙ, согласно Конституции, срок создания коалиции завершается 23 июня в полночь.