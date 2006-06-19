Жовтяк проведет интернет-конференцию

Сегодня в 15.00 на сайте «Кияни» состоится веб-конференция восстановленного судом в должности председателя Киевской областной государственной администрации Евгения ЖОВТЯКА.

Свои вопросы Е.ЖОВТЯКУ можно задать по адресу в интернете: http://old.obozrevatel.com/kv4/new/352.html

Как сообщал УНИАН, 16 июня Киево-Святошинский районный суд удовлетворил иск Е.ЖОВТЯКА к главе государства и отменил указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 24 мая 2006 года об освобождении Е.ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации.

Спустя некоторое время на сайте главы государства появился указ В.ЮЩЕНКО о назначении Веры УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской областной государственной администрации, датированный 16 июня 2006 года.