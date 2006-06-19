«Наша Украина» и Регионы подпишут договор завтра утром?

«Наша Украина» и Партия регионов завтра готовы подписать коалиционный договор, пишет газета «Сегодня» со ссылкой на информацию высокопоставленного источника в «Нашей Украине».

По данным газеты, договор между этими политическими силами вчера вечером был полностью согласован, сегодня он будет предварительно одобрен на политсоветах Партии регионов и «Нашей Украины», и завтра еще до начала сессии Верховной Рады подписан. Газета также указывает место подписания – третий этаж здания Верховной Рады.

Этот коалиционный договор предусматривает, что премьер-министром Украины становится представитель «Нашей Украины», нынешний премьер Юрий ЕХАНУРОВ (непременное условие Президента Виктора ЮЩЕНКО – «Сегодня»), спикером – лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ. Также предполагается, что их первыми заместителями будут, соответственно, «регионал» и «нашоукраинец», а именно - один из лидеров «Нашей Украины» Петр ПОРОШЕНКО станет первым вице-спикером, а один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ – первым вице-премьером, еще одного представителя Партии регионов Андрея КЛЮЕВА назначат руководителем топливно-энэргетического комплекса, утверждает издание.

Вместе с тем, газета пишет, что обсуждается и вариант «оранжевой» коалиции и распределения должностей в таком формате: лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО – премьер, Ю.ЕХАНУРОВ – спикер. Пост первого вице-премьера при этом могут отдать соцалистам, в частности, первому секретарю политсовета СПУ Иосифу ВИНСКОМУ, как утверждает «Сегодня», в качестве платы за отказ социалистов от спикерства Александра МОРОЗА.

Как пишет газета, по состоянию на вчера перспективы создания «оранжевой» коалиции оценивались как маловероятные всеми участниками переговоров. Источник в «Нашей Украине» заявил, что даже если рабочая группа подпишет проект соглашения, в котором будет фигурировать Ю.ТИМОШЕНКО – премьер, его заблокируют на политсовете «Нашей Украины», где большинство имеют заклятые враги лидера БЮТ, такие как П.ПОРОШЕНКО и Александр ТРЕТЬЯКОВ – бывший помощник Президента, тогда как за союз с БЮТ выступают «лишь СТРЕТОВИЧ и КАТЕРЕНЧУК, а також часть львовян типа КЕНДЗЬОРА», пишет издание.