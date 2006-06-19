Андрей Шевченко постригся ”практически налысо”

Главный тренер сборной Украины Олег Блохин пообещал, что в матче с Саудовской Аравией, который состоится 19 июня в Гамбурге, на поле выйдет другая команда, нежели та, что проиграла Испании со счетом 0:4. В частности, капитан сборной Украины Андрей Шевченко выйдет на поле с другой прической – перед игрой он постригся "практически налысо", сообщает Champion.

Однако основные изменения коснутся состава команды, который сильно изменится по сравнению с дебютным матчем. Не сможет сыграть с Саудовской Аравией основной защитник команды Владимир Езерский, который получил травму. С учетом того, что травмирован Дмитрий Чигринский, а Владислав Ващук отбывает дисквалификацию за полученную красную карточку, в центре обороны вместе с Андреем Русолом могут сыграть либо Александр Яценко, который только приступил к тренировкам с основным составом, либо опорный полузащитник Андрей Гусин, который играет на месте защитника в самарских "Крыльях Советов".

"Фактически у нас будет играть новая линия обороны. Если найду трех защитников, то будем играть 3-5-2. Те защитники, которые у нас остались, вместе никогда не играли. Придется что-то придумывать… Был один план на встречу, теперь же требуется совсем другой", - цитирует наставника украинской команды Олега Блохина "Советский спорт".

Блохин подчеркнул, что команда уже забыла о поражении в матче с Испанией. "Я уверен, что вы увидите в предстоящей встрече совсем другую команду – прежде всего это касается самоотдачи футболистов", - сказал тренер. Он заметил также, что команды, которые в первом туре чемпионата сыграли неудачно, во втором, в целом, показали хорошую игру. Блохин сообщил, что в день матча со сборной Саудовской Аравии игроки сборной Украины будут освобождены от тренировок.