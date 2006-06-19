Социалисты поддержат кандидатуру Еханурова на должность спикера

Социалисты поддержат кандидатуру Юрия ЕХАНУРОВА на должность председателя Верховной Рады Украины, если соответствующее предложение будет внесено «Нашей Украиной».

Об этом в интервью УНИАН сообщил участник переговорной группы по созданию коалиции, член СПУ Василий ЦУШКО.

Говоря о решении кадровых вопросов в ходе переговорного процесса, В.ЦУШКО отметил, что социалисты приняли решение и будут строго придерживаться позиции, о которой заявлял Президент. «Мы сказали: должности распределять только по принципам и Конституции – первую (должность – УНИАН) выбирают первые (победившие на выборах – УНИАН), вторую – вторые, исключая то, что относится к компетенции Президента, а не по-другому, руководствуясь целесообразностью», - сказал В.ЦУШКО, уточнив, что первыми должность должны выбирать БЮТ, вторую должность должна выбирать «Наша Украина», третью – социалисты.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что социалисты поддержат предложенную «Нашей Украиной» кандидатуру на должность спикера, В.ЦУШКО подчеркнул: «Что они выберут. Может, они не хотят спикера”. “Здесь подход такой - если предложат, мы голосуем», - сказал он, напомнив, что «Наша Украина» выдвигала на должность спикера кандидатуру Юрия ЕХАНУРОВА.

Он подчеркнул, что более половины разногласий между “тройкой” уже согласованы, и, по его мнению, «кроме амбиций, не осталось никаких принципиальных вопросов».

В.ЦУШКО рассказал, что “тройка” согласовала вопрос евроатлантической интеграции Украины, подчеркнув, что этот вопрос должен решаться исключительно путем референдумов.

Также удалось согласовать вопрос продажи земли. По словам В.ЦУШКО, был найден общий язык в этом вопросе. В частности, в соглашении предлагается записать, что до 1 декабря 2006 года парламент должен принять изменения к Переходным положениям Земельного кодекса, в которых определить перечень необходимых законопроектов для того, чтобы «запустить рынок земли». Он отметил, что только после принятия всех этих законов автоматически в Украине будет работать рынок земли. То есть дата, с которой можно будет продавать землю, не определяется.