БЮТ угрожает забрать у НУ часть депутатов

Заместитель руководителя БЮТ, народный депутат Николай ТОМЕНКО уверен, что блок “Наша Украина” развалится, если создаст коалицию с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с активистами Блока Юлии Тимошенко в Ривном.

Если, по словам Н.ТОМЕНКО, “такое случится, то мы сделаем все возможное, чтобы часть людей из “Нашей Украины” забрать к себе”.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что в настоящее время самая главная задача для местных парторганизаций “Батьківщини” и активистов блока – контроль над ситуацией в исполнительных органах власти, особенно там, где победу на выборах одержали БЮТовцы.

По его словам, в ближайшее время будут созданы исполкомы районных и областных советов, которые должны перебрать на себя всю полноту исполнительной власти в регионах. Н.ТОМЕНКО также призвал однопартийцев быть готовыми к работе в условиях оппозиции.