Зварич видит барьер внутри ”тройки”

Между блоком «Наша Украина», Блоком Юлии Тимошенко и СПУ остались «некоторые принципиальные вопросы» при подготовке соглашения о создании коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам руководитель юридического департамента «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, «глубина этих разногласий, по моему мнению, настолько серьезна, что она может стать барьером».

Р.ЗВАРИЧ заметил, что сегодня руководящие органы партий, входящие в блок «Наша Украина», будут решать вопрос о формате коалиции.

Как сказал Р.ЗВАРИЧ, завтра этот вопрос также будет рассматриваться и на заседании фракции «Наша Украина» в Верховной Раде.