Черновецкий отдал банк ”Крещатик” Довгому

Председателем Наблюдательного совета банка «Хрещатик» избран секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ. Об этом говорится в сообщении банка, которым располагает УНИАН.

По информации банка, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров банка, состоявшемся 16 июня.

В банке сообщили, что новым членами НС стали: Евгений ВОЙТКО, Анатолий ЧУБ, Виталий ЛАВРИНЕНКО, Андрей ШТЕПУРА и Любовь РАЗИНА.

Бывший председатель НС Виктор ПАДАЛКА возглавил Ревизионную комиссию, в которую также вошел Юрий ИШУНОВ.

В составе Правления банка также произошли изменения: в него вошли Ольга БРОДОВИЧ, Виктор ФУКЛЕВ и Юлия ТУР.

Справка УНИАН. ОАО Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года. Сеть банка состоит из 66 учреждений в Киеве и других регионах Украины.

На сегодня контрольный пакет акций банка (51,16%) принадлежит Киевсовету. Другим крупным акционером ОАО «Хрещатик» называют структуры, близкие к собственникам «Запорожстали».

На 1 июня 2006 года чистые активы банка составили – 3,055 млрд. грн., финансовый результат за январь-май 2006 года – 11,251 млн. грн., балансовый капитал превышает 240,952 млн. грн., в том числе уставный капитал - 172 млн. грн.