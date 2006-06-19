Европа поверила, что Украина крадет у нее газ?

Европейские потребители газа заинтересованы в снижении зависимости от транзита российского газа через Украину. Об этом заявил экс-канцлер Германии, а ныне глава комитета Северо-западного газопровода Герхард ШРЕДЕР.

По его словам, в настоящее время примерно 80% российского газа, предназначенного для Европы, идет через Украину, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

"В интересах стабильных поставок энергии в Европу этот показатель должен быть сокращен", - сказал Г.ШРЕДЕР на инвестиционной конференции, организованной Ренессанс Капиталом.

Проблемы с поставками газа в Европу через Украину в этом году возникли после того, как в результате холодной зимы поставки газа через нашу страну сократились. Россия обвинила Украину в несанкционированном отборе газа, однако нестабильность транзита поставила в Европе вопрос о надежности России как поставщика энергоресурсов.

Г.ШРЕДЕР также высказался за обеспечение российским компаниям равного доступа к энергетическим активам в Европе. "Россия и российские компании должны иметь те же возможности, что и европейские компании в России", - сказал Г.ШРЕДЕР.

Напомним, Северно-европейский газопровод, который должен быть проложен по дну Балтийского моря, реализуется с участием российского "Газпрома" и немецких "E.ON" и "BASF" и должен обеспечить Западную Европу российским газом в обход всех транзитных стран. Назначение Г.ШРЕДЕРА главой комитета акционеров СЕГ вызвало критику у многих европейских политиков, которые увидели в этом назначении почву для потенциального конфликта интересов.

Вопрос энергобезопасности объявлен главным на повестке дня председательствования России в "Большой восьмерке" в 2006 году.