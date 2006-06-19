Учения “Тугой узел-2006” проходят без иностранцев

Сегодня на базе аэродрома “Кульбакино” и авиационном полигоне “Киево-Александровка” в Николаевской области, начинаются учения подразделений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины “Тугой узел-2006”.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, в связи с тем, что высший законодательный орган государства до сих пор не рассмотрел проект закона о допуске подразделений вооруженных сил иностранных стран на территорию Украины для участия в учениях, “Тугой узел-2006” будет проходить без участия британских летчиков.

Темой учений определено “Выполнение задач в составе многонациональных сил в ходе проведения миротворческой операции”. Основная цель учений - отработка взаимодействия между различными родами авиации во время проведения миротворческих и антитеррористических операций в составе многонационального контингента под эгидой ООН.

К участию в “Тугом узле-2006” привлекаются экипажи штурмовой, разведывательной, бомбардировочной и истребительной авиации, в частности, самолеты Су-25, Су-24м, Су-24мр и Су-27 авиационных соединений Воздушных сил ВСУ, которые дислоцируются в Полтавской, Хмельницкой и Николаевской областях.

В ходе учений, которые будут длиться на протяжении трех суток, украинские авиаторы выполнят различные задания летно-боевой работы. В частности, по воздушной разведке, практическому бомбометанию на авиационном полигоне “Киево-Александровка”, прикрытие района боевых действий, учебные воздушные бои и тому подобное.

В практической фазе учений, которая состоится 20 июня, примут участие 11 боевых самолетов. Так, штурмовики Су-25 последовательно будут наносить бомбовые удары, выполнять стрельбы неуправляемыми ракетами парой и звеном, экипажи Су-27 проведут расчистку воздушного пространства, осуществят перехват самолетов “противника” и истребительное прикрытие групп ударных самолетов. Самолеты разведывательной авиации Су-24мр проведут воздушную разведку целей в районе полигона “Киево-Александровка”, а после бомбометания разведку результатов боевого применения. В свою очередь бомбардировщики Су-24м выполнят последовательное бомбометание на полигоне.

20 июня за действиями отечественных пилотов будут наблюдать руководство Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины, Николаевской областной и городской государственных администраций.

Как отметили в Минобороны, в ходе учений авиация будет работать как днем, так и ночью. Ожидается, что общий налет экипажей во время учений составит 50 самолетовылетов и превысит 55 часов.