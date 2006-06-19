В Крыму ищут локальный Пуп земли

В Крыму в ближайшие выходные пройдет первая экспедиция к Пупу крымской земли, который, по некоторым сведениям, находится неподалеку от села Заречное Красногвардейского района.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили организаторы экспедиции.

Планируется, что поиски Пупа Крыма будут организованы 24 июня, и в них смогут принять участие все желающие.

По замыслу организаторов, после нахождения Крымского геопупа на нем планируется установить Розу ветров, на флюгере которой представители всех национальных обществ Крыма напишут на различных языках «Слава народам, любящим Крым!». «Мы устанавливаем Розу ветров как символ познания жизни, - отмечают инициаторы поиска Пупа крымского полуострова. - В центр крымской земли будут приходить люди, чтобы попросить прощения у судьбы за свои ошибки и благословить будущее».

Кроме того, для участников экспедиции организуют игру в морской бой и поиск кладов при помощи приборов космической навигации.