До чего не договорилась “тройка”

«Наша Украина» считает, что министр внутренних дел должен назначаться только после консультаций парламентской коалиции с Президентом Украины. В то же время БЮТ против данного предложения.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель информационного управления блока «Наша Украина» Татьяна МОКРИДИ, рассказывая о вчерашнем ходе переговоров тройки – «Нашей Украины», Блока Юлии Тимошенко и Соцпартии Украины.

По словам Т.МОКРИДИ, до сих пор не выработана формула назначения министра внутренних дел. Она подчеркнула, что позиция «Нашей Украины» является четкой – министр назначается после консультаций коалиции с Президентом. «Мы настаиваем, что такой механизм назначения должен быть сохранен до реформирования министерства (внутренних дел) в гражданское», - сказала она и добавила: «Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) склонна к мнению, что министерство, в котором работает 232 тысячи военных, должно распределяться по квотному принципу».

Кроме того, Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО выступает против подотчетности Кабинета Министров Украины парламентской коалиции.

По словам Т.МОКРИДИ, социалисты не воспринимают стратегического направления внешней политики Украины – евроатлантической интеграции, а у лидера Блока Юлии Тимошенко возникают вопросы относительно Вертикально интегрированной нефтяной компании, а также она выступает против прописывания в программе деятельности правительства конкретных задач и против детализации сроков выполнения программных положений.

Как сказала Т.МОКРИДИ, в целом больше вопросов к программе правительства у лидера БЮТ нет. В тоже время Ю.ТИМОШЕНКО акцентирует внимание на организации работы правительства.

По словам Т.МОКРИДИ, лидер БЮТ четко стоит на трех позициях, регламентирующих деятельность премьер-министра: во-первых, она отрицает создание правительственных комитетов; во-вторых, Ю.ТИМОШЕНКО выступает против подотчетности коалиции, и, в-третьих – против создания Высшего совета коалиции во главе с Президентом Украины.

В то же время по словам Т.МОКРИДИ, на коалиционных переговорах “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ удалось согласовать вопрос о введении должностей государственных секретарей, создания Национального бюро расследования и разнесения выборов в Верховную Раду и местные органы власти во времени.

По ее словам, сегодня переговоры в рамках “тройки” продлятся. По итогам встречи 18 июня можно утверждать, что протокол разногласий “тройки” уменьшился на одну четверть, сказала она.

Т.МОКРИДИ отметила, что союзники «Нашей Украины» согласились с целесообразностью существования должностей государственных секретарей и создания Национального бюро расследования. Стороны также пришли к согласию о необходимости разнесения во времени выборов в Верховную Раду и органы местного самоуправления.