Сегодня украинцы играют второй матч на ЧМ-2006
10:39, 19 июня 2006Политика
720 0
Игра пройдет в Гамбурге
Сегодня в Германии на Чемпионате мира по футболу-2006 Национальная сборная Украины проведет свой второй матч. Украина сыграет со сборной Саудовской Аравии в Гамбурге в 19.00 по киевскому времени.
В группе "Н", кроме сборных команд Украины и Саудовской Аравии, встретятся команды Испании и Туниса в Штутгарте. Также в этот день проведут свой матч команды Того и Швейцарии (группа "G") в Дортмунде.
Напомним, украинская команда в своем дебютном матче на ЧМ-2006 против сборной Испании проиграла со счетом 0:4.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter