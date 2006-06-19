«Газпром» купил яхту, от которой отказался Ющенко

Президент Украины отказался от роскошной яхты из-за любви к садоводству. Об этом «БЛИКу» рассказали крымские корабелы:

- Мы мечтали построить настоящую яхту Президента. Чтобы, глядя на нее, можно было испытывать гордость за нашу державу, - признался Валерий Пивнев, глава правления ОАО «Приморец». – Но нам сказали, что Виктор Андреевич больше любит сажать цветы и деревья.

Уникальную лодку крымчане все же построили. Но у нас она не останется. На этой неделе яхту продали… российскому «Газпрому». Вчера она отправилась в Россию.

Стоимость красавицы – 2,3 млн. долларов. И эта цифра могла бы быть еще выше, но россияне решили сэкономить на интерьере.

- Для нашего президента мы бы сделали все из красного дерева и дорогой кожи. А газовики захотели по-дешевле, - говорит Пивнев.

Главная особенность яхты - уникальный титановый корпус.

- Никто не верит, что яхта сделана в Украине. Во всем мире таких лодок - единицы, - утверждают мастера.

По словам украинских корабелов, похожая лодка есть у Владимира Путина, но она тяжелая, стальная и гораздо медленней. Возможно, любовь к скорости заставила главу России обратить взор на украинские верфи:

- Думаю, скоро мы будем строить яхту для Путина, – признался Пивнев.

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