В Словении вводится евро
09:37, 19 июня 2006Политика
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Это будет 13 страна еврозоны
Словения станет 13-й страной, которая с 1 января следующего года внедрит общую денежную единицу Евросоюза - евро.
Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, министр финансов Словении Андрей БАЮК назвал приобщение к еврозоне возвращением его страны домой - в европейскую семью.
А.БАЮК отметил: "Словения является достаточно открытой, небольшой по размерам экономикой. Мы экспортируем почти 62% нашей продукции в Европу. Следовательно, для нас крайне важно лишиться любой неопределенности. В частности, очень важно то, что с принятием в еврозону мы лишимся риска, связанного с обменным курсом валют. Также важной является финансовая дисциплина, связанная с внедрением евро".
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