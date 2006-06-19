В Словении вводится евро

Словения станет 13-й страной, которая с 1 января следующего года внедрит общую денежную единицу Евросоюза - евро.

Как сообщает украинская служба Би-Би-Си, министр финансов Словении Андрей БАЮК назвал приобщение к еврозоне возвращением его страны домой - в европейскую семью.

А.БАЮК отметил: "Словения является достаточно открытой, небольшой по размерам экономикой. Мы экспортируем почти 62% нашей продукции в Европу. Следовательно, для нас крайне важно лишиться любой неопределенности. В частности, очень важно то, что с принятием в еврозону мы лишимся риска, связанного с обменным курсом валют. Также важной является финансовая дисциплина, связанная с внедрением евро".