В Крым вернулись американские военные

В Крым прибыли 35 американских технических специалистов для отправки военного груза из Феодосии.

Как сообщает «5 канал», американцы должны отправить с полуострова военный груз, который до сих пор находится в Феодосии из-за протестов против проведения военных учений "Си Бриз 2006".

Завтра американские специалисты начнут загружать военную технику и оборудование на украинское торговое судно "Анатолий Колесниченко".

До 24 июня груз должен быть погружен на борт, а 25 июня судно по графику уже пройдет пролив Босфор. Вместе с грузом Украину покинут и американские специалисты.

Как сообщал УНИАН, более двух недель жители Феодосии и представители политических сил блокировали порт, куда зашел американский корабль «Едвантидж». На борту корабля – спецтехника, оборудование, подготовленное для модернизации тренировочной базы Старокрымского полигона ВМС Украины, а также оружие для международных военных учений «Си Бриз 2006» в Крыму.

11 и 12 июня 225 американских резервистов покинули Крым и вылетели в Германию.