Мороз не согласен с Президентом

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ не согласен с рядом заявлений Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, которые содержались в его интервью телеканалу “1+1” 16 июня. Об этом говорится в заявлении А.МОРОЗА, переданном УНИАН.

По его словам, выступление Президента Украины, прозвучавшее в минувшую пятницу, вызывает недоразумение, “особенно потому, что терминология и тон его речи совсем не соответствуют тому, что говорил Виктор Андреевич накануне”.

А.МОРОЗ обращает внимание, что В.ЮЩЕНКО в этом интервью допустил ряд неточностей.

В частности, по его словам, это касается политической ответственности В.ЮЩЕНКО как почетного председателя блока “Наша Украина” и фигуры, которая де-факто направляет переговоры по созданию коалиции от имени “Нашей Украины”. “Президент на словах дистанцируется от переговорного процесса, а в действительности – именно его позиция определяет действия “Нашей Украины” и бизнес-групп, которые сам Виктор Андреевич уполномочил на участие в разновекторных переговорах”, - отметил А.МОРОЗ. Он подчеркивает, что нельзя руководить процессом и одновременно находиться “над поединком”, и сейчас не время играть словами.

Также А.МОРОЗ отмечает, что, “деликатно говоря”, не соответствуют действительности слова Президента о том, что позиция социалистов по поводу квоты на пост председателя парламента затягивала переговоры.

“Мне кажется, что гораздо сильнее препятствовали переговорному процессу непоследовательные действия группы уполномоченных Президентом от “Нашей Украины”, - говорит А.МОРОЗ. Эти лица, утверждает лидер СПУ, “раньше сами предлагали социалистам в разных политических комбинациях то посты премьер-министра, то главы парламента”. “Если бы Президент проследил историю вопроса по пресс-релизам “Нашей Украины”, он легко бы убедился в правдивости моих слов и в неточности собственных формулировок”, - отметил А.МОРОЗ.

По его словам, “если бы представители от “Нашей Украины” не строили разнообразные комбинации, чтобы обвинить других субъектов переговоров в проволочке или срыве процесса создания коалиции, а сразу заявили, что твердо намерены создавать коалицию с Партией регионов, переговорный процесс упростился”.

Кроме того, А.МОРОЗ не понимает, почему В.ЮЩЕНКО раскритиковал его предложение о распределении по квотному принципу ключевых государственных постов. Ему импонируют слова Президента, что руководители ведомств должны подбираться по профессиональному признаку, а не по партийным квотам. А.МОРОЗ объяснил, что предлагал распределять все должности, в том числе так называемые губернаторские, должность Генпрокурора и другие, по партийным квотам именно потому, что на эти должности, “как видно за последние полтора года, профессионалы как раз не попадают”.

По убеждению А.МОРОЗА, партийная политическая ответственность высокопоставленных государственных служащих надежнее и эффективнее, чем ответственность, “условно говоря, перед друзьями или бизнес-партнерами ”. “Партия подотчетна избирателям, а перед кем отчитываются, скажем, кумовья?”, - отметил лидер СПУ, добавив, что практика назначений на всех уровнях за последние полтора года осуществлялась по канонам предыдущей власти, а не по профессиональным признакам. Об этом, по его мнению, свидетельствует плачевное состояние дел, например, в нефтегазовой сфере или большинстве секторов правоохранительной системы.

На слова Президента о необходимости в этом вопросе соблюдать Конституцию А.МОРОЗ отметил, что согласно Конституции главы госадминистраций назначаются по представлению коалиционного правительства. “Именно поэтому происходящее сегодня относительно руководства в Полтавской, Киевский, Донецкой и других областях – уже является нарушением действующей Конституции”, - подчеркнул лидер СПУ, добавив, что “ни у кого нет полномочий строить государственную систему управления под одну политическую силу, которая набрала, например, менее 14 процентов на выборах”.

В своем заявлении А.МОРОЗ с сожалением констатирует, что идеалы Майдана, “оказавшиеся близки народу Украины, еще не стали руководством к действию для новой власти”. По его словам, большинство людей во власти до сих пор не понимают, что украинцы сумели собраться вместе, чтоб, как сказал классик: “убить в себе дракона”.

“Если власть не опомнится, граждане не будут опять покорно терпеть десять лет”, - подчеркнул А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО в своем интервью 16 июня подтвердил свою позицию невмешательства Президента в парламентский процесс проведения консультаций и переговоров, и возложил политическую ответственность за создание коалиции на лидеров политических сил, прошедших в парламент

По поводу претензий СПУ на должность главы парламента, от которой А.МОРОЗ потом отказался, Президент сказал: “За несколько дней до завершения формирования коалиции быть в таком тупике, творить такое искусственное напряжение в отношениях – это тоже не является партнерством. Так друзья не делают. Это интрижки, которые передаются на моральную, психологическую плоскость и которые в конечном итоге девальвируют атмосферу взаимного доверия”.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО категорически отверг предложение А.МОРОЗА о необходимости распространения квотного принципа на все властные должности. Он отметил, что, согласно Конституции, “это исключительно компетенция Президента – подавать кандидатуру, например, главы Службы безопасности, или министра иностранных дел, или министра обороны, или Генерального прокурора. Это право Президента. Это суть баланса властей. Это суть независимости”. В.ЮЩЕНКО отметил, что никогда не отступит от этого принципа.