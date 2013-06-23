Создан межведомственный штаб по расследованию гибели украинцев в Пакистане

Премьер-министр Украины Николай Азаров подписал распоряжение о создании Межведомственного оперативного штаба по расследованию обстоятельств трагической гибели граждан Украины в результате террористических действий на территории Пакистана 23 июня, а также для оказания помощи семьям погибших.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, согласно распоряжению главы правительства, будет организована транспортировка тел погибших соотечественников на Родину. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины обязано обеспечить работу круглосуточного контактного центра и оказывать всестороннюю помощь родственникам погибших в Украине, оперативно информировать о судьбе других граждан Украины, находящихся на территории Пакистана.

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МИД также должен поддерживать постоянную связь с властями Исламской Республики Пакистан и оперативно информировать о полученных результатах.

Правительство Украины, Посольство Украины в Исламской Республике Пакистан принимают все необходимые действия для расследования обстоятельств трагедии.

Премьер-министр от имени правительства и от себя лично выразил соболезнования родным и близким туристов, расстрелянных в Пакистане.

«С глубокой грустью узнал о трагической гибели наших соотечественников, ставших жертвой жестокой террористической атаки в районе горы Нанга-Парбат на севере Исламской Республики Пакистан. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших», - говорится в правительственной телеграмме.

Президент Украины Виктор Янукович также выразил соболезнования семьям граждан Украины, которые погибли на севере Пакистана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в соболезновании говорится: «С большой печалью воспринял известие о гибели ваших родных и близких, которые стали жертвами коварного террористического нападения 23 июня в районе горы Нанга-Парбат на севере Пакистана. Решительно осуждаю это кровавое преступление, которому нет никакого оправдания, и разделяю горькую боль непоправимой утраты».

Янукович поручил правительству обеспечить оказание семьям погибших необходимой консульской помощи, а также принять меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.