Избитые журналисты хотят получить от Титушка материальную компенсацию

Уголовное дело об обвинении Вадима Титушко в избиении журналистов Владислава Соделя и Ольги Сницарчук назначено к рассмотрению по существу на 1 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня во время предварительного судебного рассмотрения уголовного производства объявила судья Шевченковского районного суда Киева Лариса Радомская.

“Суд считает возможным назначить уголовное производство к рассмотрению в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда Киева на 1 июля на 10.00”, - отмечается в постановлении.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство адвоката потерпевших Игоря Федоренко и приобщил к делу требование о взыскании с обвиняемого Титушко денежной компенсации за нанесенный им моральный и материальный ущерб в сумме 22 тыс. 940 грн. Именно такую сумму, как объяснила журналистам Сницарчук, которая была внесена за избрание Титушко меры пресечения в виде денежного залога

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В то же время суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства, в котором адвокат Соделя и Сницарчук для обеспечения гражданского иска просил наложить арест на все принадлежащее Титушко имущество.

Также суд принял решение вызвать на заседание в качестве свидетелей журналистов Наталию Тарасовскую, Дмитрия Липинского, Валерию Ивашкину и сотрудника милиции Сергея Громского.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили защитить их.

По подозрению в нападении на журналистов задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые затеяли драку со «свободовцами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева отпустил Титушко под залог в размере 22 тыс. 940 грн.