Избитые журналисты хотят получить от Титушка материальную компенсацию
Дело об обвинении Титушко в избиении журналистов Соделя и Сницарчук назначено к рассмотрению по существу на 1 июля.
Уголовное дело об обвинении Вадима Титушко в избиении журналистов Владислава Соделя и Ольги Сницарчук назначено к рассмотрению по существу на 1 июля.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня во время предварительного судебного рассмотрения уголовного производства объявила судья Шевченковского районного суда Киева Лариса Радомская.
“Суд считает возможным назначить уголовное производство к рассмотрению в открытом судебном заседании Шевченковского районного суда Киева на 1 июля на 10.00”, - отмечается в постановлении.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство адвоката потерпевших Игоря Федоренко и приобщил к делу требование о взыскании с обвиняемого Титушко денежной компенсации за нанесенный им моральный и материальный ущерб в сумме 22 тыс. 940 грн. Именно такую сумму, как объяснила журналистам Сницарчук, которая была внесена за избрание Титушко меры пресечения в виде денежного залога
По теме: Адвокат избитых журналистов считает, что Титушко должен сесть на 4 года
В то же время суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства, в котором адвокат Соделя и Сницарчук для обеспечения гражданского иска просил наложить арест на все принадлежащее Титушко имущество.
Также суд принял решение вызвать на заседание в качестве свидетелей журналистов Наталию Тарасовскую, Дмитрия Липинского, Валерию Ивашкину и сотрудника милиции Сергея Громского.
Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.
Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.
Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.
Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили защитить их.
По подозрению в нападении на журналистов задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые затеяли драку со «свободовцами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева отпустил Титушко под залог в размере 22 тыс. 940 грн.