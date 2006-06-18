Закончились переговоры в офисе БЮТ

В офисе БЮТ закончились переговоры представителей коалиционной тройки - "Нашей Украины", Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Однако об их результатах ничего не известно. От блока "Наша Украина" переговоры проводили Роман Бессмертный и Анатолий Кинах. От БЮТ - Юлия Тимошенко. Социалистическую партию представлял Александр Мороз.

Ни один из них к журналистам не подошел, поэтому подробности переговоров неизвестны. Напомним, краеугольным камнем этих сложных переговоров было распределение должностей - парламентских и правительственных.

5 канал