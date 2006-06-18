Хорватия и Япония разошлись миром

Сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Японии со счетом 0:0 на Чемпионате мира по футболу в Германии.

В конце первого тайма игрок донецкого “Шахтера” Дарио СРНА не смог реализовать пенальти.

Таким образом, по результатам первой встречи второго тура в группе F лидирует сборная Бразилии, у которой 6 очков (1-0). На втором месте сборная Австралии с 6 очками (3-1). На третьем – сборная Японии, у которой 1 очко (1-3). Замыкает турнирную таблицу группы сборная Хорватии с 1 очком (0-1).

Сегодня в 19.00 по киевскому времени в Мюнхене начнется очередная встреча в группе F - между сборными Бразилии и Австралии.

Следующие встречи в группе F запланированы на 22 июня – Япония-Бразилия (Дортмунд) и Хорватия-Австралия (Штуттгарт).