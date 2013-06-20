Оппозиция: Государство задолжало чернобыльцам полтора миллиарда гривен

Об этом заявил первый заместитель председателя Регламентного комитета ВР, народный депутат из фракции «Батькивщина» Андрей Пышный, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

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Пышный отметил, что, по данным Министерства социальной политики, сумма задолженности по судебным решениям по искам чернобыльцев составляет 1 млрд 557 млн грн. Еще исков на более 2 млрд грн выплат по состоянию на 1 января 2013 года находятся на рассмотрении в судах различных инстанций.

«То есть в целом правительство не додало чернобыльцам 3,5 млрд грн», - отметил Пышный.

«На сегодняшний день ни одной копейки по решению суда никто не получает. Правительство выдумало механизм и продолжает выдумывать законодательные преграды, по которым нагло приостановлена выплата и отсрочены во времени выполнения решений суда», - отметил депутат.

Он напомнил, что с 1 января 2013 года вступил в силу Закон Украины «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений», после принятия которого «ситуация стала еще более непонятной и несправедливой. «Выплаты по решениям судов не возобновились, людей «футболят» от Пенсионного фонда к Госказначейству, исполнительной службе - и снова по кругу. Новые дела в судах практически не рассматриваются», - сказал Пышный.

Он также подчеркнул, что в законе о государственном бюджете на 2013 год на выполнение всех решений суда, которые гарантированы государством (а это около 15 млрд грн), заложено лишь 153,9 млн грн, то есть лишь 1%.

«Оппозиция требует безотлагательной выплаты, без бюрократических осложнений, всех задолженных сумм, а также привлечения к ответственности виновных в невыполнении решений суда в соответствии со ст. 382 Уголовного кодекса Украины», - отметил Пышный.

Как сообщал УНИАН, 5 июня 2012 года Верховная Рада приняла закон «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений».

В оппозиции заявили, что власть, приняв закон относительно госжгарантий выполнения решений судов, заблокировала выплату средств по судебным решениям.

«Данным законом фактически осложнили выполнение тех же судебных решений по социальным вопросам для тех же чернобыльцев, афганцев, детей войны», - сказал народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Павловский.

Он отметил, что если до сих пор средства относительно судебных решений выплачивались через местные отделения Пенсионного фонда и соответствующих социальных служб, то сейчас они должны выплачиваться через Госказначейство.

Осенью 2011 года принятие этого законопроекта в первом чтении вызвало ряд протестных акций. В ходе одной из таких акций в сентябре афганцы и чернобыльцы снесли ограждение под Верховной Радой и начали штурм здания парламента.