Центр моды не станет столицей Олимпиады

Милан отвел свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр 2016 года, освобождая, таким образом, дорогу Риму. Об этом сообщили сегодня, 18 июня, итальянские СМИ.

Ранее власти Милана, считающегося финансовой столицей Италии и центром моды, заявляли, что хотели бы принять Олимпиаду. Однако любая страна, претендующая на проведение Олимпийских игр, может выставить в качестве кандидата только один город, и итальянскому Олимпийскому комитету предстояло выбирать между Римом и Миланом.

Как сообщают местные СМИ, недавно избранная мэр Милана Летиция Моратти послала письмо президенту Олимпийского комитета Италии, в котором заявила о том, что ее город снимает свою кандидатуру. Ранее Моратти просила дать ей несколько месяцев для пересмотра и возможного внесения изменений в заявку на проведение Олимпиады, поданную бывшим мэром Габриэле Альбертини. Однако Олимпийский комитет отклонил эту просьбу, сославшись на то, что город-кандидат должен быть выбран в самое ближайшее время.

"В таком случае, Милан снимает свою кандидатуру", - говорится в ответном письме Моратти. Такое решение миланского мэра горячо приветствовал римский градоначальник. "Рим более сильный кандидат, и так считают по всей стране", - сказал Вальтер Вельтрони.

Международный Олимпийский комитет объявит город, который будет принимать Олимпиаду-2016, через три года.

Мета.ua