Порошенко временно переселился под офис Партии Регионов?

Не позже начала вторника, 20 июня, необходимо было бы принимать какое-то решение относительно формирования коалиции.

Об этом сказал в интервью журналистам один из лидеров блока «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, на сегодня «оранжевая коалиция достаточно серьезно продвинулась». Он считает, что сегодня будет завершена проработка программной части коалиционного соглашения между блоком «Наша Украина», БЮТ и СПУ, и не исключено, что уже сегодня участники переговоров перейдут к распределению сфер ответственности.

По мнению П.ПОРОШЕНКО, не следует оставлять неурегулированные вопросы между политическими партнерами коалиции на потом.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты брали интервью у П.ПОРОШЕНКО в нескольких шагах от главного офиса Партии регионов, находящегося на ул. Липской в Киеве, где проходят консультации с “Нашей Украиной”. В то же время он отметил, что не участвует в переговорах, а просто живет на этой улице. Раньше звучала информация о том, что П.ПОРОШЕНКО живет по ул.Грушевского возле Мариинского парка.