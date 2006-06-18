7 причин остаться летом в городе

Ну что, не складывается поехать куда-нибудь летом? Шеф уже интересовался, любите ли вы теплое пиво и, ну скажем, взмокших мужчин? И, несмотря на утвердительный ответ, отпуска не дает? Ну что ж, в городе тоже можно жить. И, как показывает практика, быть довольной жизнью. Вы спросите, чего ради летом лучше остаться в городе?

1. Начнем с утешительного: лето заканчивается, а жизнь продолжается. А потому еще остается возможность уехать в отпуск осенью. Более того: врачи настаивают, что именно так и надо поступать. Отдых в «демисезонное» время, когда организм готовится перестроиться на новый лад, только прибавит вам сил и здоровья. Кроме того, осенний отдых на каком-нибудь курорте в бархатный сезон позволит насладиться солнечным светом, в то время как остальные уже во власти сезонных обострений и начинающейся осенней хандры.

2. А пока что лето – и мы развлекаемся! Летом всех охватывает радостное настроение, пригодное для праздношатательства, прогулок и… милых, ни к чему не обязывающих знакомств. Доказано клиническими испытаниями: летом проще знакомиться. Скажете, возле моря тоже легко? Да, но жанр предполагает, что на пляже должен возникнуть какой-нибудь пошлый курортный роман, заканчивающийся разочарованием, а то и походом в вендиспансер. А вот летнее знакомство в городе предполагает легкие дружеские отношения без бурно-романтического контекста или серьезный роман с продолжением.

3. Летом резко снижаются расценки на посещение соляриев. Так что страх остаться бледной как моль является неоправданным.

4. Летом меньше пробок на дорогах. А в выходные – вообще пустота и ощущение, что город вымер.

5. Лето – время проведения Московского кинофестиваля. Ну разве не прекрасно побывать на открытии и посмотреть, как живой Никита Михалков шевелит усами?

6. А летние веранды кафе, сидя на которых так славно предаваться ничегонеделанию? Это вам не бежать зимой по мерзлой улице, вламываться в близлежащее кафе и вопить «Мне глинтвейну, а лучше водки!» Самые домовитые могут организовать летнюю веранду у себя на балконе: втиснуть туда пару кресел, колченогий столик и расставить зеленые насаждения. После чего рассесться (можно вместе с друзьями) и пить зеленый чай с коктейлями, задрав ноги на перила.

7. Специальное летнее городские развлечение – купаться в фонтанах. Правда, неплохо знать, что за это мероприятие положен штраф. Но с другой стороны, кто и когда штрафовал участников дня десантника, прыгающих на ВДНХ в «Дружбу народов»? А с третьей стороны автор этих строк однажды с умилением наблюдал, как на том же ВДНХ милиционер потратил полчаса, пытаясь выманить из фонтана малолетнюю гастарбайтершу, собиравшую там монетки, брошенные «на память». Выманив, он вздумал взять с нее штраф за нарушение общественного порядка. Девочка флегматично отсыпала ему изрядную часть собранных монет – и удалилась. Что подтверждает старый тезис о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Даже если лето застало вас в городе.

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