«Батькивщина» собирается «штурмовать» АП всей фракцией

13:33, 19 июня 2013
Политика
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 “Батькивщина” пойдет на встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем всей фракцией.

Сас: Есть план действий, но это - военная тайна

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат Украины из этой фракции Сергей Сас.

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На уточняющий вопрос журналистов, пустят ли их в Администрацию Президента, он ответил: “Думаю, что нет. Хотя, по закону, не имеют права не пустить народных депутатов”. На уточняющий вопрос: "В случае, если их не пустят, есть ли какой-то план действий у фракции?", Сас ответил: “Есть план действий, но это - военная тайна”.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.30 в АП должна состояться встреча Президента Украины Виктора Януковича с руководством Верховной Рады и председателями парламентских фракций.

Лидеры фракций «УДАР» и ВО «Свобода» Виталий Кличко и Олег Тягнибок заявили, что не будут принимать участия в этой встрече.

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