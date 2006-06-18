В Бразилии и Мексике состоялись самые пышные гей-парады десятилетия

Организаторы действа в бразильском Сан-Паулу горды тем, что их парад стал наибольшим в мире. "Гомофобия - это преступление" - под таким лозунгом на улице Сан-Паулу вышли свыше миллиона людей. Борцы за права гомосексуалистов твердят - в Бразилии эти люди до сих пор страдают от дискриминации. Правозащитники отмечают - в прошлом году 81 бразильца-гея убили именно из-за их сексуальной ориентации.

Сергио Виллареаль, организатор парада:

- Мы требуем, чтобы наши права уважали. Мы такие же люди, как и все остальный.

Участники юбилейного бразильского гей-парада были одеты в желто-зелено-голубые цвета. Они, как и миллионы бразильцев, болеют за свою команду на Чемпионате мира по футболу в Германии. Однако, и на нынешнем марше не обошлось без традиционных костюмов Золушки, Марии-Антуанетты, Елвиса Пресли и Бетмена.

Масштабный гей-парад провели и в Мексике. Однако для этой страны он не был юбилейным, ведь действо организовывали уже в 28-й раз. Длилось оно четыре часа. Его участники утверждают, что тоже страдают от дискриминации, однако обещают и в дальнейшем бороться за свои права.

Участник:

- Грустно - мы живем в 21-ом веке... Нашу страну называют современной, однако гомосексуализм до сих пор не принимается многими людьми. Не думаю, что ситуация улучшится в ближайшее время.

На первый в истории Бразилии гей-парад 10 лет назад пришли лишь 2 тысячи людей. Впрочем, уже в следующем году организаторы действа обещают вывести на улице страны три миллиона людей.

5 канал