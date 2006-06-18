Зварич сам будет решать судьбу коалиции с Регионами

Руководитель юридического департамента “Нашей Украины”, народный депутат Роман ЗВАРИЧ заявляет, что во время консультаций с Партией регионов будет определяться «как возможность, так и целесообразность согласования определенных политических позиций».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня перед началом консультаций.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что в консультациях от блока “Наша Украина” будет принимать участие лишь он. По его словам, «это свидетельствует о том, что здесь нет группы высокого уровня».

На вопрос, кто от Партии регионов будет принимать участие в консультациях, Р.ЗВАРИЧ ответил: «Сам не знаю». В то же время к офису Партии регионов, где будут проходить консультации, подъехал один из лидеров этой партии Николай АЗАРОВ.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что есть определенные проблемные вопросы с Партией регионов, в частности, вопрос о НАТО, о русском языке и вопрос федерализма. «Этот круг вопросов является для нас принципиальным», - отметил он.

По его словам, на сегодня во время консультаций между блоком “Наша Украина” и Партией регионов не идет речь о согласовании разногласий, в частности и по этим вопросам, поскольку, прежде всего, необходимо определить целесообразность согласования этих и других политических позиций между данными политическими силами