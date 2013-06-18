Москаль готов поручиться за милиционеров, арестованных за инцидент с судьей

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Геннадий Москаль просит суд освободить под личное поручительство трех сотрудников Государственной службы охраны ГУМВД в Харьковской области, арестованных за превышение полномочий при задержании судьи районного суда Харькова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

По мнению депутата, арест этих сотрудников ГСО – «это полная компрометация нового Уголовного процессуального кодекса, потому что ст.176 УПК предусматривает содержание под стражей лишь как крайнюю меру. К тому же есть личное обязательство, личное поручительство, залог и домашний арест». «Суд почему-то не учел, что милиционеры имеют постоянное место работы, находятся под контролем своего руководства, положительно характеризуются, ранее несудимые, имеют на иждивении семьи и несовершеннолетних детей. Никаких оснований для их ареста не было, поэтому решение о содержании под стражей — это месть со стороны прокуратуры и суда», - подчеркивает Москаль.

На основании п.2 ст.176 УПК депутат направил правительственную телеграмму Харьковскому апелляционному суду, в которой сообщил, что, как народный депутат, берет арестованных под личное поручительство и просит суд освободить их на период досудебного и судебного следствия, говорится в сообщении.

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Как отметил Москаль, ст.180 УПК признает наличие одного поручителя в том случае, когда им есть лицо, которое заслуживает на особое доверие, и напоминает, что он четыре разы был заместителем министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины проинформировал, что в Харькове арестованы сотрудники Государственной службы охраны, которые пыталась пресечь хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В частности, по данным ГСО, милиционеры, которые приехали 12 июня в 00.24 по вызову в кафе Харькова, увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе.

«После неоднократно выраженных требований прекратить противоправные действия работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического воздействия и специальных средств. Однако тот бросился к одному из милиционеров и попытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Работники милиции применили к правонарушителю средства физического воздействия и наручники.

После указанных действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, позже эта информация подтвердилась.

Уже утром 13 июня по инициативе органов прокуратуры, на основании решения суда, два милиционера Государственной службы охраны были арестованы, сообщили в Департаменте Государственной службы охраны при МВД.

Первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов 13 июня на брифинге заявил, что задержанные в Харькове работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства к судье.

Он уточнил, что задержаны не два, три работника ГСО, которые принимали участие в конфликте.

17 июня в Харькове несколько десятков правоохранителей пикетировали здание апелляционного суда с требованием освободить арестованных коллег.